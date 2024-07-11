Российские FPV-дроны в зоне СВО уничтожили технику и поразили опорники ВСУ

Беспилотные летательные аппараты 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили боевую технику и нанесли удары по замаскированным опорным пунктам противника.
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