Мусорные свалки обнаружили за престижным микрорайоном Самал в Актау

Жители, обнаружившие горы мусора, рассказали, что мусор здесь скапливается уже давно. Здесь и бытовые отходы, и строительный мусор, и все это за забором, казалось бы, престижного микрорайона и рядом с домами премиум- класса.
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