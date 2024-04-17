Безрассудный курс: США рискуют лишиться стратегического актива из-за Кремля

США встали на безрассудный курс, и теперь рискуют лишиться стратегического актива из-за Кремля. Почему? А потому, что пока в ЕС пытаются найти "законный" юридический механизм для легализации конфискации замороженных российских активов - союзники за океаном встревожены возможной утратой долларом статуса мировой резервной валюты.