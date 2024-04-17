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Безрассудный курс: США рискуют лишиться стратегического актива из-за Кремля

Безрассудный курс: США рискуют лишиться стратегического актива из-за Кремля

США встали на безрассудный курс, и теперь рискуют лишиться стратегического актива из-за Кремля. Почему? А потому, что пока в ЕС пытаются найти "законный" юридический механизм для легализации конфискации замороженных российских активов - союзники за океаном встревожены возможной утратой долларом статуса мировой резервной валюты.

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