Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Трамп «ошарашил, ошеломил и унизил» Европу, которая собирается мстить

Трамп «ошарашил, ошеломил и унизил» Европу, которая собирается мстить

Президент США Дональд Трамп известен своим пренебрежительным отношением к Европе и европейцам. На не совсем партнерские действия обитателя Белого дома и членов его команды обращают внимание даже американские СМИ.

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