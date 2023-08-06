Царьград

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Верка Сердючка против Лободы: составлен список самых известных звездных конфликтов

Верка Сердючка против Лободы: составлен список самых известных звездных конфликтов

Из-за чего известные исполнители не хотят общаться друг с другом.Украинский певец Андрей Данилко, больше известный зрителю как Верка Сердючка, наотрез отказался выступать на одной сцене со Светланой Лободой на фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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