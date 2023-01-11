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Член Компартии Франции призвал отказаться от трансфера Ловрена из-за приветствия усташей: «Таким образом «Лион» портит репутацию города и имидж футбола»

Член Компартии Франции призвал отказаться от трансфера Деяна Ловрена в «Лион». Огюстен Пеше опубликовал в социальных сетях открытое письмо президенту клуба Жан-Мишелю Оласу.

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