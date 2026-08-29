«КАМАЗ» одержал победу над «Ленинградцем» в 9-м туре

Фото: fckamaz.ru В субботу, 29 августа, на стадионе «Рощино-Арена» состоялся матч девятого тура Россия – Лига Pari, в котором челнинский «КАМАЗ» обыграл команду из Ленинградской области со счетом 1:0.
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