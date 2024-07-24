Жена певца Эмина Агаларова появилась на публике в откровенном наряде

Жена певца Эмина Агаларова вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте. Модель Алена Гаврилова появилась в откровенном наряде на открытии Международного музыкального фестиваля Dream Fest в Баку, основателем которого является ее муж, и поделилась в соцсетях кадрами с красной дорожки.
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