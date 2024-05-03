Боты, стоп! Россия выстраивает барьеры против иностранных индексаторов

В связи с растущими опасениями по поводу конфиденциальности данных Роскомнадзор предложил веб-хостингам в России ограничить доступ иностранных автоматизированных систем, таких как Googlebot и Apple Bot, к российским интернет-ресурсам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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