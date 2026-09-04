Новая Зеландия одобрила MDMA для лечения тяжелого ПТСР

Новозеландский регулятор в сфере обращения лекарственных средств Medsafe выдал официальное разрешение психиатрам на назначение MDMA фармацевтического качества для лечения тяжелого посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
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