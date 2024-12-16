В Саудовской Аравии арестовали наркоторговцев, прятавших наркотики в ульях

Власти Саудовской Аравии арестовали членов преступной наркосети, которые выдавали себя за местных продавцов мёда, 16 декабря сообщает Саудовское агентство печати (SPA) со салкой на источник в МВД Королевства.
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