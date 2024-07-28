Инженер Севмаша создает модели самолетов для музея авиации Севера

Всего Семен Кисляков создал уже более 200 работ. Самой популярной из них стал макет лётного поля аэропорта Архангельск с лайнерами, служебной техникой, реальной разметкой стоянок и маршрутовПрофессиональная деятельность Семена связана с инженерной сферой, работа, по признанию специалиста, достаточно творческая.