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Инженер Севмаша создает модели самолетов для музея авиации Севера

Инженер Севмаша создает модели самолетов для музея авиации Севера

Всего Семен Кисляков создал уже более 200 работ. Самой популярной из них стал макет лётного поля аэропорта Архангельск с лайнерами, служебной техникой, реальной разметкой стоянок и маршрутовПрофессиональная деятельность Семена связана с инженерной сферой, работа, по признанию специалиста, достаточно творческая.

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