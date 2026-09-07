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Безопасность на дорогах в начале учебного года: сколько нарушений выявили в Тверской области

Безопасность на дорогах в начале учебного года: сколько нарушений выявили в Тверской области

В Тверской области подвели итоги профилактического мероприятия «Пешеход». Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области завершили профилактическое мероприятие «Пешеход», проходившее с 31 августа по 3 сентября.

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