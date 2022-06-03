Военное обозрение

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Источник сообщил о готовности российских БДК к выполнению задач в рамках специальной военной операции на Украине

Источник сообщил о готовности российских БДК к выполнению задач в рамках специальной военной операции на Украине

Командование ВМФ РФ сосредоточило у побережья Украины в акватории Черного моря группировку российских больших десантных кораблей (БДК) из состава трех флотов.

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