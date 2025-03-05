Путин лишит Украину оружия в гибридной войне

Россия примет меры для противодействия гибридной войне, которую ведет против нее Украина. Президент Владимир Путин по итогам совещания по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством поручил выстроить работу с Госдумой и как можно быстрее принять законопроект с тридцатью мерами против злоумышленников.
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