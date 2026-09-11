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Царьград

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«Москвич» изменил условия скидок на кроссовер: цена выросла

«Москвич» изменил условия скидок на кроссовер: цена выросла

Компания «Москвич» обновила условия скидок на кроссовер «Москвич 3». С осени скидка на модели 2025 года отменена, а для текущего года снижена до 260 тысяч рублей.

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