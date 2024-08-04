Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китайская экономика продолжает рост «на одном двигателе»

У китайской экономики остался только один «двигатель» для продолжения роста, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, экономика Китая опирается на промышленное производство, чтобы продолжить рост в этом году, и данные на предстоящей неделе дадут представление о том, насколько сильной остается эта поддержка.

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