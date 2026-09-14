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Царьград

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Егор Крид испортил Роме Зверю выступление. Со сцены посыпался мат и ругательства

Егор Крид испортил Роме Зверю выступление. Со сцены посыпался мат и ругательства

Рома Зверь, солист группы "Звери", оказался в центре скандала после вчерашнего в "Лужниках". Утверждается, что выступление ему испортил Егор Крид, фактически на разогреве у которого и выступала рок-группа.

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