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Царьград

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Психолог Колобова предупредила о признаках влияния мошенников на детей

Психолог Колобова предупредила о признаках влияния мошенников на детей

Клинический психолог Светлана Колобова рассказала о признаках воздействия мошенников на детей. Скрытность, нервозность и интерес к финансам могут свидетельствовать о проблеме.

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