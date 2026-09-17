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Царьград

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В Ростове восстановили свет после атаки беспилотников на подстанцию

В Ростове восстановили свет после атаки беспилотников на подстанцию

В Ростове завершились аварийно-восстановительные работы после ночного инцидента с беспилотниками. Как проинформировали в правительстве Ростовской области, к середине дня 17 сентября подача электроэнергии потребителям была полностью возобновлена.

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