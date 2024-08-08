Атака на военкора Поддубного - часть плана Киева? Источник раскрыл одну из версий

Атака на военкора Евгения Поддубного могла быть спланированной. Об этом сообщают источники.Как сообщает источник, Киев нацелен на устранение известных медийных лиц России.
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