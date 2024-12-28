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Рик Карлайл об увольнении Брауна: «Шок для меня и для всех людей в профессии»

«Мне посчастливилось работать с Майком, когда я тренировал «Индиану» в первый раз. Считаю его одним из образцов честности в нашей профессии.

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