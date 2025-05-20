Asus RTX 5080 ProArt поставляется с отделкой под дерево и возможностью установки слота M.2.

Asus привнесла в свою линейку видеокарт радость древесной текстуры. Гигант по производству ПК и комплектующих только что представил свои первые видеокарты RTX 50, пополнившие семейство ProArt, и все они отличаются «стильным дизайном с коричневой текстурой дерева».