Эта история началась в Италии. Местный повар случайно уронил сырную головку в кипящую воду. А когда попытался исправить оплошность, заметил, что масса приобрела необычайно красивую структуру.
Моцарелла
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Эта история началась в Италии. Местный повар случайно уронил сырную головку в кипящую воду. А когда попытался исправить оплошность, заметил, что масса приобрела необычайно красивую структуру.
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