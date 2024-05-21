Гематолог Кузнецов уточнил, почему могут быть повышены или понижены лейкоциты

Лейкоциты — это один из типов клеток, которые составляют жидкую ткань нашего организма — кровь. Если красные клетки — эритроциты — переносят кислород, то функции белых — защита организма от внешних агрессивных воздействий, особенно инфекционных.
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