Собянин подвел итоги молодежного форума «Наследие»

В форуме участвовали около 400 ребят из 32 вузов В Москве завершился очередной молодежный форум «Наследие», главной задачей которого является распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия и интеграция исторических памятников в жизнь современных мегаполисов.
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