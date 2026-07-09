Хаменеи встретился с Назарбаевым 4 раза: итоги круглого стола в Астане

В Астане, на площадке культурного центра при посольстве Ирана, состоялся научный круглый стол, посвященный теме «Политика добрососедства в представлении Аятоллы Сейеда Али Хаменеи: с акцентом на отношения Исламской Республики Иран со странами Центральной Азии и Республикой Казахстан».