Хаменеи встретился с Назарбаевым 4 раза: итоги круглого стола в Астане

В Астане, на площадке культурного центра при посольстве Ирана, состоялся научный круглый стол, посвященный теме «Политика добрососедства в представлении Аятоллы Сейеда Али Хаменеи: с акцентом на отношения Исламской Республики Иран со странами Центральной Азии и Республикой Казахстан».
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