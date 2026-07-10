Семак рассказал о составе «Зенита» на матч Суперкубка со «Спартаком»

Первая встреча нового футбольного сезона пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде 18 июля. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак определится с составом на Суперкубок России со «Спартаком» по итогам выступления игроков в товарищеских матчах.