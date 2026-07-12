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Абдулрашид Садулаев получил травму в дебютном поединке в лиге RAF. Он проиграл Кайлу Снайдеру

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев , вероятно, получил травму колена.

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