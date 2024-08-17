Боевики бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» опубликовали кадры применения дрона-камикадзе с камерой по зданию с израильскими военными в Хан-Юнисе, Сектор Газа.
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Боевики бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» опубликовали кадры применения дрона-камикадзе с камерой по зданию с израильскими военными в Хан-Юнисе, Сектор Газа.
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