Заявку на регистрацию бренда с именем Долиной отозвали

Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» была отозвана. Документы поступили в ведомство в феврале 2026 года, однако 7 июля было принято решение об их отзыве, пишет РИА Новости.
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