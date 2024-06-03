Стакан наполовину!

Стакан оптимиста наполовину полон, стакан пессимиста наполовину пуст, стакан нарцисса лучше всех, стакан интроверта никто не видел, стакан перфекциониста всегда на своём месте, стакан эгоиста никому нельзя брать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии