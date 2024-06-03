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Стакан наполовину!

Стакан наполовину!

Стакан оптимиста наполовину полон, стакан пессимиста наполовину пуст, стакан нарцисса лучше всех, стакан интроверта никто не видел, стакан перфекциониста всегда на своём месте, стакан эгоиста никому нельзя брать.

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