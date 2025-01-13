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В европейской стране караульному в голову вонзился штык винтовки

В европейской стране караульному в голову вонзился штык винтовки

Aftonbladet: в Стокгольме караульный пронзил голову штыком у королевского дворца В Стокгольме во время караула у королевского дворца солдат поскользнулся, упал и проткнул голову штыком собственной винтовки, сообщил портал Aftonbladet.

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