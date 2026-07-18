Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Iran Formally Declares MoU Deal Is Dead - Expands Target List To Saudi Base, Kuwait Water Plant

Iran Formally Declares MoU Deal Is Dead - Expands Target List To Saudi Base, Kuwait Water Plant

Iran Formally Declares MoU Deal Is Dead - Expands Target List To Saudi Base, Kuwait Water Plant Summary Iran formally suspends MoU with the US, declaring agreement is over & commitments will no longer be fulfilled.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии