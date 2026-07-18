Iran Formally Declares MoU Deal Is Dead - Expands Target List To Saudi Base, Kuwait Water Plant Summary Iran formally suspends MoU with the US, declaring agreement is over & commitments will no longer be fulfilled.
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