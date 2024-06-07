«Угнали» фамилию: 9 звёзд, которые получили от бывших мужей громкое имя

Знаменитостей часто вынуждают брать псевдонимы. Многие для этого просто берут и удачно выходят замуж! Красивое и звучное имя — отчасти залог успеха, если говорить про развитие в шоу-бизнесе, на эстраде или в кино.
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