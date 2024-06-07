FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 779 подписчиков

«Угнали» фамилию: 9 звёзд, которые получили от бывших мужей громкое имя

«Угнали» фамилию: 9 звёзд, которые получили от бывших мужей громкое имя

Знаменитостей часто вынуждают брать псевдонимы. Многие для этого просто берут и удачно выходят замуж! Красивое и звучное имя — отчасти залог успеха, если говорить про развитие в шоу-бизнесе, на эстраде или в кино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх