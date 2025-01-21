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Левандовски забил 18-й гол с пенальти в ЛЧ и сравнялся с Месси. Больше лишь у Роналду – 19

Нападающий «Барселоны» реализовал 11-метровый на 13-й минуте матча с «Бенфикой» (1:3, второй тайм). Всего на счету Левандовского 18 голов с пенальти в Лиге чемпионов – столько же, сколько у Лионеля Месси.

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