В российском регионе нейтрализовали несколько беспилотников

Несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовано силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.
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