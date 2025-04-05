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Царьград

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«Союз МС-27» готовится к запуску: Байконур встречает новую миссию

«Союз МС-27» готовится к запуску: Байконур встречает новую миссию

На космодроме Байконур стартует подготовка пилотируемой миссии «Союз МС-27». Ракету доставили на стартовую площадку, и специалисты «Роскосмоса» продолжают финальные приготовления к запуску, приуроченному ко Дню Великой Победы.

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