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Постпред России в ООН Гатилов призвал США позволить Украине пойти на мирные переговоры

Постпред России в ООН Гатилов призвал США позволить Украине пойти на мирные переговоры

Он написал, что именно США убедили Украину в том, что она сможет победить Россию на поле боя. Геннадий Гатилов назвал это огромной трагедией для обеих стран — участниц конфликта, потому что отказ от переговоров приведет к еще большему числу жертв.

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