Организация первого круиза: от идеи до посадки на лайнер

Спонтанные решения часто оказываются самыми яркими. Когда до долгожданного отпуска оставалось всего полтора месяца, а даты были жестко зафиксированы, в голову пришла идея, которая раньше казалась чем-то из области фантастики — морской круиз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии