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Энциклопедия географа

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Организация первого круиза: от идеи до посадки на лайнер

Организация первого круиза: от идеи до посадки на лайнер

Спонтанные решения часто оказываются самыми яркими. Когда до долгожданного отпуска оставалось всего полтора месяца, а даты были жестко зафиксированы, в голову пришла идея, которая раньше казалась чем-то из области фантастики — морской круиз.

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