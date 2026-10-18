Дизтопливо – это те же углеводороды, а с ними сейчас явный перебой: зачем же дразнить дьявола неожиданным экспортом? Хотя, конечно, с другой стороны должен появиться оптимизм: если заокеанский лидер согласился на сделки с российскими НПЗ, то, ….