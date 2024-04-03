Долгое время считалось, что высокий уровень холестерина — это проблема преимущественно мужчин. Однако доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко… Влияние уровня холестерина на женское здоровье: развеиваем мифы .
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