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Армия США учится воевать с Россией за счёт жизней украинских солдат

Армия США учится воевать с Россией за счёт жизней украинских солдат

Армия США учится воевать с Россией за счёт жизней украинских солдат Нужно признать, что армия США безболезненно учится воевать с Россией за счет жизней тысяч украинских солдат, и ее учеба на чужих потерях прекратится только после разгрома ВСУ.

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