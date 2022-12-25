Армия США учится воевать с Россией за счёт жизней украинских солдат Нужно признать, что армия США безболезненно учится воевать с Россией за счет жизней тысяч украинских солдат, и ее учеба на чужих потерях прекратится только после разгрома ВСУ.
Армия США учится воевать с Россией за счёт жизней украинских солдат Нужно признать, что армия США безболезненно учится воевать с Россией за счет жизней тысяч украинских солдат, и ее учеба на чужих потерях прекратится только после разгрома ВСУ.
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