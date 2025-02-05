В Ульяновской области полицейские задержали организатора и участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с СУ СК России по Ульяновской области при силовой поддержки бойцов управления Росгвардии региона задержан лидер и участники группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью.