В Ульяновской области полицейские задержали организатора и участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с СУ СК России по Ульяновской области при силовой поддержки бойцов управления Росгвардии региона задержан лидер и участники группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью.
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