Улица 60 лет октября в Симферополе уходит под воду

Улица 60 лет октября в Симферополе уходит под водуНепогода бушует в Крыму. Согласно прогнозам синоптиков крымского Гидрометцентра, дожди в ближайшее время не прекратятся, а ветер усилится до 30 метров в секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии