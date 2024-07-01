Snapdragon X Elite пока плохо подходит для игр. Сравнение с Core Ultra показывает, что для игр новые ноутбуки лучше не покупать

Однокристальная система Snapdragon X Elite не очень хорошо подходит для современных игр. Мы уже видели различные тесты, где эта платформа заметно уступала лучшим iGPU, но авторы из PC World решили провести более масштабное тестирование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии