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Snapdragon X Elite пока плохо подходит для игр. Сравнение с Core Ultra показывает, что для игр новые ноутбуки лучше не покупать

Snapdragon X Elite пока плохо подходит для игр. Сравнение с Core Ultra показывает, что для игр новые ноутбуки лучше не покупать

Однокристальная система Snapdragon X Elite не очень хорошо подходит для современных игр. Мы уже видели различные тесты, где эта платформа заметно уступала лучшим iGPU, но авторы из PC World решили провести более масштабное тестирование.

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