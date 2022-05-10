К сердцу прижать — к черту послать: пора ли расстаться?

Остаться с мужем (бойфрендом) или разойтись — это порой очень непростое решение. Особенно если отношения не так уж и плохи, но не для тебя, потому что ты просто не испытываешь любви к тому, с кем у вас внешне все нормально.
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