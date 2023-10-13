В МИД Финляндии сообщили о бессилии перед шопинг-туристами из России

Согласно сообщению издания Yle, Министерство иностранных дел Финляндии признало свою бессилие перед потоком российских шопинг-туристов, которые продолжают приезжать в приграничные города Финляндии, несмотря на существующие европейские санкции.
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