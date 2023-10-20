Минэкономразвития не одобрило приоритет для российских товаров на маркетплейсах

Минэкономразвития России сочло невыполнимым предложение о приоритетном размещении товаров отечественного происхождения на маркетплейсах, пишут «Ведомости» со ссылкой на отзыв министерства на соответствующий законопроект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии