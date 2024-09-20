Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Работы по строительству гавани «Зеркальной линии» / © NEOM Новое видео демонстрирует, что работа над мегастройкой не останавливается: техника подвозит грунт и строительные материалы, идет активное забуривание свай.
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